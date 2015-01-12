Компонент автомоек для Joomla

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основной функционал компонента:
- Создание интерактивной карты расположения автомоек
- Форма заказа услуг автомойки
- Автоматический расчет доступного времени для пользования услугами исходя из уже забронированных клиентов.
- Индивидуальное sms и email информирование автомоек и клиентов
- Страница отзывов