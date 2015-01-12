Компонент автомоек для Joomla

Основной функционал компонента:

- Создание интерактивной карты расположения автомоек

- Форма заказа услуг автомойки

- Автоматический расчет доступного времени для пользования услугами исходя из уже забронированных клиентов.

- Индивидуальное sms и email информирование автомоек и клиентов

- Страница отзывов