Компонент "Каталог мужской одежды". Joomla 1.5

http://mrfashion.ru

Для сайта mrfashion.ru (движок Joomla) разработан компонент каталога брендов, магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров, и каталог товаров.

Состоит из трёх взаимосвязанных подкаталогов: Товары, Магазины и Бренды. Некоторые товары имеют подтовары. Каталоги автоматически разбиваются на 4 колонки и отсортированы в алфавитном порядке, но подтовары всегда идут после родительского товара.

При клике по любому пункту открывается подробная информация и ссылки на связанные пункты других подкаталогов. На странице магазина отображаются адреса торговых точек, с сылкой на Яндекс.Карты. Адреса фильтруются по городам.

В админке создаются пункты каждого подкаталога и устанавливается связь между ними.