Компонент "Каталог мужской одежды". Joomla 1.5
Веб-программирование
Добавлена1353 просмотра
12 лет назад
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Для сайта mrfashion.ru (движок Joomla) разработан компонент каталога брендов, магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров, и каталог товаров.
Состоит из трёх взаимосвязанных подкаталогов: Товары, Магазины и Бренды. Некоторые товары имеют подтовары. Каталоги автоматически разбиваются на 4 колонки и отсортированы в алфавитном порядке, но подтовары всегда идут после родительского товара.
При клике по любому пункту открывается подробная информация и ссылки на связанные пункты других подкаталогов. На странице магазина отображаются адреса торговых точек, с сылкой на Яндекс.Карты. Адреса фильтруются по городам.
В админке создаются пункты каждого подкаталога и устанавливается связь между ними.