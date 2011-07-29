Партнёрская программа для магазина игровых валют

http://php-programmist.ru/portfolio/ref-system/partner-game-valute.html

Для сайта магазина игровых валют ruble-gold.ru разработана партнёрская программа (Joomla 1.5). Принять участие в партнёрской программе может любой пользователь. Для этого ему нужно зарегистрироваться либо оформить заказ (происходит скрытая регистрация, пароль генерируется и отправляется на указанный E-mail).

Войдя в личный кабинет партнёр видит свой баланс, сколько он заработал всего, сколько денег ему было выплачено, историю выплат. На этой же вкладке ему необходимо указать свои платёжные реквизиты (WMR и номер телефона для оплаты через Liq Pay) .

На вкладке "Рефералы" отображены списки рефералов и их покупок, а также подробная статистика переходов по партнёрской ссылке.

На вкладке "Промо-материалы" партнёр найдёт свою партнёрскую ссылку и коды баннеров.

Если новый пользователь прийдёт по партнёрской ссылке, то ID партнёра на 1 год запишется в cookie. После совершения первого заказа он становится рефералом приглачившего его партнёра. Партнёр получает вознаграждение только тогда, когда статус товара меняется на Оплачен или Заверёшен.

Администратор может просматривать все данные о каждом партнёре через админку и редактировать его данные.

Выплата партнёрского вознагражения осуществляется с помощью сервисов массовых платежей WebMoney и Liq Pay.