Компонент для продажи игровых валют и тайм-карт

http://php-programmist.ru/portfolio/components/game-valute.html

Для сайта ruble-gold.ru разработан многофункциональный компонент под заказ для Joomla 1.5 - "Магазин игровых валют". Компонент позволяет организовать продажу различных валют он-лайн игр (WOW, EVE Online, Aion и др.). Имеется возможность установить специальные цены для каждого игрового сервера.

Также есть витрина для продажи тайм-карт и ключей к этим играм. Продажа их осуществляется через сервис Plati.ru.

Для игры WOW разработан калькулятор для подсчёта стоимости услуг "прокачки" персонажа.

Компонент обладает очень гибкой системой скидок:

Скидка за объём - чем больше покупаешь сейчас, тем выше скидка на этот заказ.

Накопительная скидка - при достижении определённой суммы, потраченной в магазине, увеличивается постоянная скидка.

Скидка по купону - покупатель может использовать одноразовые купоны для полусения дополнительной скидки (купоны создаются в админке).

Скидка оператора - постоянная скидка для конкретного покупателя при покупке определённой игровой валюты (предоставляется администрацией)

Оплата производится с помощью Merchant WebMoney, Robokassa и Liq Pay.

Все заказы отображаются в админке и имеют 4 статуса: Принят, Оплачен, Завершён и Отменен.

Оператор может свободно добавлять новые игровые валюты через админку, указав названия игры и игровой валюты, курс, игровые сервера, скидки за объём и сумму минимального заказа.