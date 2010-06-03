Конструктор дизайнера для подбора деревянных панел
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15 лет назад
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На базе флеш, нам удалось создать конструктор дизайнера для подбора деревянных панелей.
Гусварблок это тысячи вариантов и миллионы дизайнерских решений (слоган кстати придуман в нашей компании), а данная флеш презентация позволяет из более чем 2000 досок подбирать различные сочетания досок и строить из них стены, потолки...
Работа над этим проектом всё ещё ведётся!