Криптобіржа Polyx

Polyx — це криптовалютна біржа, розроблена як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Платформа забезпечує спотову торгівлю зі зрозумілим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, графіками в режимі реального часу та детальною ринковою аналітикою. Розроблена з акцентом на безпеку, продуктивність та зручність використання, Polyx підтримує різні торгові пари та пропонує такі функції, як холодне зберігання гаманців, двофакторна автентифікація (2FA) та захист від фішингу. Біржа також включає модулі для управління обліковими записами, історії транзакцій, процесів депозитів та виведення коштів, відповідності KYC/AML та адаптивної підтримки. Її масштабована архітектура дозволяє легко розширювати її для нових функцій та торгових інструментів.



🛠 Технології та стек:

Vue 2, Vuex

TypeScript

SCSS

Webpack 3

Highcharts

jQuery

🔗 Live: polyx.net/en

🔗 GitHub: View on GitHub