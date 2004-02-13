Разработал веб-сайт Mertel Agency с использованием надежного стека технологий для обеспечения стабильной работы и удобного пользовательского опыта.

• PHP – реализовал серверную часть, обеспечив обработку данных, устойчивость и безопасность сайта.

• jQuery – использовал для добавления интерактивных элементов, упрощения работы с DOM и создания динамичных компонентов.

Что было реализовано:

• Разработка и настройка серверной логики на PHP.

• Создание интерактивных элементов и плавных анимаций с помощью jQuery.

• Оптимизация сайта для быстрого времени загрузки и удобства навигации.

• Обеспечение корректного отображения на различных устройствах и браузерах.

Результат:

Функциональный и удобный веб-сайт, обеспечивающий стабильную работу и качественный пользовательский опыт.