Описание:
Разработал веб-сайт Casamance, используя классический стек технологий для обеспечения стабильной и функциональной работы.
• PHP – реализовал серверную логику, обеспечив быструю обработку данных и устойчивость сайта.
• Bootstrap – создал адаптивный и кроссбраузерный интерфейс, который корректно отображается на любых устройствах.
• jQuery – использовал для добавления интерактивных элементов и упрощения работы с DOM.
Что было реализовано:
• Разработка функциональной серверной части на PHP.
• Создание чистого и современного интерфейса с использованием Bootstrap.
• Реализация интерактивных элементов и динамических компонентов с помощью jQuery.
• Оптимизация сайта для быстрого времени загрузки и удобства пользователя.
Результат:
Получился надежный и удобный веб-сайт, обеспечивающий стабильную работу и приятный пользовательский опыт.