Разработал веб-сайт Taiping с использованием современных технологий. Основной стек включал:

• Vue.js – для создания динамичного и отзывчивого пользовательского интерфейса, обеспечивающего быструю и плавную навигацию.

• Node.js – для реализации серверной логики и обработки запросов, что обеспечило высокую производительность и масштабируемость приложения.

• Bootstrap – для быстрой и адаптивной верстки, что позволило создать удобный интерфейс, корректно отображающийся на различных устройствах.

Что было реализовано:

• Разработка удобного пользовательского интерфейса с динамическими компонентами.

• Настройка серверной части для обработки данных и API-запросов.

• Оптимизация сайта для быстрого времени загрузки и корректной работы на всех устройствах.

• Обеспечение адаптивности дизайна с использованием Bootstrap.

Результат:

В результате получился легкий, интуитивно понятный и современный веб-сайт, который обеспечивает удобный пользовательский опыт.