Мир: 7ДоМишек

Логин: demo
Пароль: 7domishek
Описание:
Детский многопользовательский онлайн-мир с развивающими и
развлекательными функциями. В 7ДоМишек ребенок ухаживает за своими
питомцами, расширяет и обустраивает свой дом, играет в игры, проходит серии
викторин, ходит к доктору, читает новости мира 7ДоМишек в газете. Кроме этого
он может общаться со своими друзьями, приглашать, и ходить к ним в гости,
писать письма и отправлять подарки.
Сроки:
Июнь 2007 - декабрь 2008 (разработка, запуск), 2009 - 2010 (поддержка,
развитие)
Роль:
Client-side разработчик
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