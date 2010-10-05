Мир: 7ДоМишек

http://www.7domishek.ru/

Логин: demo

Пароль: 7domishek

Описание:

Детский многопользовательский онлайн-мир с развивающими и

развлекательными функциями. В 7ДоМишек ребенок ухаживает за своими

питомцами, расширяет и обустраивает свой дом, играет в игры, проходит серии

викторин, ходит к доктору, читает новости мира 7ДоМишек в газете. Кроме этого

он может общаться со своими друзьями, приглашать, и ходить к ним в гости,

писать письма и отправлять подарки.

Сроки:

Июнь 2007 - декабрь 2008 (разработка, запуск), 2009 - 2010 (поддержка,

развитие)

Роль:

Client-side разработчик

YouTube:

http://www.youtube.com/user/7domishek