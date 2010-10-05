Журнал: Magazine

http://www.exastudio.ru/magazine

Описание:

Онлайн-журнал с широкими интерактивными возможностями. Фото, видео и аудио контент может быть подключен к любому элементу страницы. Просмотр страниц возможен в увеличенном режиме. В разделе с активными фотографиями можно указать фотографию и сектора при клике на которые отобразится контент подключенный к данной области. Ведется архив номеров. Журнал доступен в версиях на английском и русском языке.

Сроки:

Апрель 2009 - май 2009

Роль:

Flash (анимация, программирование)