Журнал: Magazine

http://www.exastudio.ru/magazine
Описание:
Онлайн-журнал с широкими интерактивными возможностями. Фото, видео и аудио контент может быть подключен к любому элементу страницы. Просмотр страниц возможен в увеличенном режиме. В разделе с активными фотографиями можно указать фотографию и сектора при клике на которые отобразится контент подключенный к данной области. Ведется архив номеров. Журнал доступен в версиях на английском и русском языке.
Сроки:
Апрель 2009 - май 2009
Роль:
Flash (анимация, программирование)