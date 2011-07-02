Модуль каталога аренды квартир

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
292 просмотра
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Создан универсальный модуль для агентства недвижимости

- каталог квартир с поддержкой настраиваемых полей

- поиск по всем полям

- отдельно краткосрочная и долгосрочная аренда

- сравнение позиций каталога по всем полям

- регистрация пользователей, добавление и редактирование своих данных

- импорт/экспорт в excel