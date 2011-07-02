Модуль каталога аренды квартир
Веб-программирование
Добавлена292 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создан универсальный модуль для агентства недвижимости
- каталог квартир с поддержкой настраиваемых полей
- поиск по всем полям
- отдельно краткосрочная и долгосрочная аренда
- сравнение позиций каталога по всем полям
- регистрация пользователей, добавление и редактирование своих данных
- импорт/экспорт в excel