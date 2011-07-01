Расчет профиля рабочей лопатки
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Скрипт расчета профиля рабочей лопатки паровой турбины
Профиль лопатки задается полиномами n-й степени, вычисляются координаты точек сопряжения с кромками и производные в них
В качестве исходных данных берутся геометрические параметры исходного профиля, после чего варьируются с сохранением прочностных характеристик (площадь, момент сопротивления) до достижения аэродинамически совершенного профиля по минимуму профильных и интегральных потерь
В качестве критерия отрыва пограничного слоя используется критерий Бури, пограничный слой рассчитывается как полностью турбулентный
Написаны модули выполняющие:
- решение линейных уравнений методом Гаусса-Жордана
- интегрирование с интерполяцией линейным приближением либо по первообразной
- поиск одномерного минимума по "золотому сечению"
- поиск многомерного минимума по деформируемому многограннику Нэлдера-Милда
Технологии:
- php, gd
- js, jquery, flot