Расчет профиля рабочей лопатки

Скрипт расчета профиля рабочей лопатки паровой турбины

Профиль лопатки задается полиномами n-й степени, вычисляются координаты точек сопряжения с кромками и производные в них

В качестве исходных данных берутся геометрические параметры исходного профиля, после чего варьируются с сохранением прочностных характеристик (площадь, момент сопротивления) до достижения аэродинамически совершенного профиля по минимуму профильных и интегральных потерь

В качестве критерия отрыва пограничного слоя используется критерий Бури, пограничный слой рассчитывается как полностью турбулентный

Написаны модули выполняющие:

- решение линейных уравнений методом Гаусса-Жордана

- интегрирование с интерполяцией линейным приближением либо по первообразной

- поиск одномерного минимума по "золотому сечению"

- поиск многомерного минимума по деформируемому многограннику Нэлдера-Милда

Технологии:

- php, gd

- js, jquery, flot