http://bridal-boutique.ru/katalog

Интернет магазин на Joomla & Virtuemart

- верстка

- обработчик нестандартных шрифтов

модули для VM :

- горячие товары

- выгрузка в Я.маркет

- дополнительные поля товара с группировкой, своей ценой и наличием, сохранением в корзину, уведомлением