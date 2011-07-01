Bridal Boutique
Интернет-магазины
Добавлена297 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://bridal-boutique.ru/katalog
Интернет магазин на Joomla & Virtuemart
- верстка
- обработчик нестандартных шрифтов
модули для VM :
- горячие товары
- выгрузка в Я.маркет
- дополнительные поля товара с группировкой, своей ценой и наличием, сохранением в корзину, уведомлением