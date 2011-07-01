Bridal Boutique

Интернет-магазины
Добавлена
12 лет назад
297 просмотров
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http://bridal-boutique.ru/katalog

Интернет магазин на Joomla & Virtuemart

- верстка

- обработчик нестандартных шрифтов

модули для VM :

- горячие товары

- выгрузка в Я.маркет

- дополнительные поля товара с группировкой, своей ценой и наличием, сохранением в корзину, уведомлением