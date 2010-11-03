Модуль "Складчина" для DLE

http://warezsale.com/skladchina/

Назначение:

Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара.

Пользовательская часть модуля:

- Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка;

- Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), дата создания, название, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт);

- В верхней части списка ссылка на добавление новой складчины;

Полная версия каждого топика должна содержать следующую информацию: картинка (слева), дата создания, название, описание, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт), общая стоимость, величина ставки (ставка должна суммироваться с комиссией), информация об оплате ставок (платежные реквизиты), ссылка на файл (если администратором файл добавлен);

- Форма добавления новой складчины должна содержать следующие поля: название, описание, картинка, общая стоимость, величина ставки;

- Если пользователь не указал картинку, выводиться заглушка

Администраторская часть модуля:

- Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка (незавершенные выше);

- Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: дата создания, название, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт);

- Полная версия каждого топика должна содержать следующую информацию: дата создания, название, описание, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт), общая стоимость, величина ставки (ставка должна суммироваться с комиссией) + форма добавления файла в каждой складчине (загружаются на сервер);

- В верхней части списка ссылка на добавление новой складчины;

- Форма добавления новой складчины должна содержать следующие поля: название, описание, общая стоимость, величина ставки;

Настройки модуля:

- Состояние модуля (включен или выключен);

- Процент комиссии (от величины ставки);

- Категория пользователей, которые смогут добавлять новую складчину, и делать ставки.

- Минимальная величина ставки, которую может указать пользователь при создании нового топика;

- Размер уменьшенной копии картинки (ширина x высота). При создании уменьшенной копии, картинка должна обрезаться до нужных пропорций, а не искажаться;

- Поле для ввода информации о платежных реквизитах, условиях.