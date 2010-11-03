Модуль "Складчина" для DLE

http://warezsale.com/skladchina/
Назначение:
Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара.
Пользовательская часть модуля:
- Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка;
- Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), дата создания, название, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт);
- В верхней части списка ссылка на добавление новой складчины;
Полная версия каждого топика должна содержать следующую информацию: картинка (слева), дата создания, название, описание, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт), общая стоимость, величина ставки (ставка должна суммироваться с комиссией), информация об оплате ставок (платежные реквизиты), ссылка на файл (если администратором файл добавлен);
- Форма добавления новой складчины должна содержать следующие поля: название, описание, картинка, общая стоимость, величина ставки;
- Если пользователь не указал картинку, выводиться заглушка
Администраторская часть модуля:
- Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка (незавершенные выше);
- Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: дата создания, название, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт);
- Полная версия каждого топика должна содержать следующую информацию: дата создания, название, описание, текущее количество ставок, общее количество ставок, состояние (открыт прием ставок или закрыт), общая стоимость, величина ставки (ставка должна суммироваться с комиссией) + форма добавления файла в каждой складчине (загружаются на сервер);
- В верхней части списка ссылка на добавление новой складчины;
- Форма добавления новой складчины должна содержать следующие поля: название, описание, общая стоимость, величина ставки;
Настройки модуля:
- Состояние модуля (включен или выключен);
- Процент комиссии (от величины ставки);
- Категория пользователей, которые смогут добавлять новую складчину, и делать ставки.
- Минимальная величина ставки, которую может указать пользователь при создании нового топика;
- Размер уменьшенной копии картинки (ширина x высота). При создании уменьшенной копии, картинка должна обрезаться до нужных пропорций, а не искажаться;
- Поле для ввода информации о платежных реквизитах, условиях.