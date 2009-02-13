Mp3-плеер для сайта на ActionScript 2.0 (Flash).

Написание плеера с нуля, дизайн плеера от заказчика.

Воспроизведение файлов в формате mp3, стильный дизайн, стандартная функциональность, гарантированна работа со стандартными форматами файлов mp3 (320kbps, 44100 Hz, 16 bit). Показывается шкала загрузки, шкала и время воспроизведения, название трека.