Mp3-плеер для сайта на ActionScript 2.0 (Flash).
Веб-программирование
Добавлена237 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание плеера с нуля, дизайн плеера от заказчика.
Воспроизведение файлов в формате mp3, стильный дизайн, стандартная функциональность, гарантированна работа со стандартными форматами файлов mp3 (320kbps, 44100 Hz, 16 bit). Показывается шкала загрузки, шкала и время воспроизведения, название трека.