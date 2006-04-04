MyNotes. Сайт для создания заметок

https://mrnikolay.github.io/MyNotes/

Этот сайт я решил разработать для практики навыков в React.



Можно создавать заметки и редактировать их в простом markdown-редакторе. Там пока реализованы только две структуры: Параграф и Заголовок.

В будущем планирую добавить возможность выделения текста жирным, курсивом, добавления ссылок и новые типы: Изображения, Todo-списки, разные виды заголовков и другие...

Также можно изменять цвета заметок на главной странице, присутствует функция изменения темы со светлой на тёмную, удаления заметок.