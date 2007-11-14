http://rusneon.ru/

"Rusneon"- Интернет-магазин по продаже гирлянд в Москве. Сайт был передан нам на окончательную доработку после того, как один из фрилансеров "завалил" проект. Дизайн и flash-банеры были предоставлены заказчиком. Программирование сайта и внесение всех необходимых поправок было осуществлено в течение 4-х недель.

Сайт выполнен на базе системы управления сайтом Битрикс (Bitrix)