Обучение за рубежом - theboardingschools.ru

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка: theboardingschools.ru
Сфера деятельности клиента: Зачисление в ведущие школы-пансионы Великобритании, Швейцарии, США и Канады для детей из России и других стран СНГ
Виды выполненных работ:
- Адаптивная вёрстка из sketch макета
- Создание клиентского функционала сайта
- Интеграция верстки с CMS Wordpress
- Перенос сайта на хостинг клиента