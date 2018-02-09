Обучение за рубежом - theboardingschools.ru

Добавлена
6 лет назад
212 просмотров
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Ссылка: theboardingschools.ru

Сфера деятельности клиента: Зачисление в ведущие школы-пансионы Великобритании, Швейцарии, США и Канады для детей из России и других стран СНГ

Виды выполненных работ: 

  • Адаптивная вёрстка из sketch макета
  • Создание клиентского функционала сайта
  • Интеграция верстки с  CMS Wordpress
  • Перенос  сайта на хостинг клиента