Oneclickmoney.ru

Добавлена
9 лет назад
179 просмотров
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Адрес - https://oneclickmoney.ru/

При работе над данным проектом выполнял следующее:

- оптимизация верстки сайта - кроссбраузерность и адаптивность;

- технология drug & drop для загрузки изображений;

- оптимизация размеров изображений на сервере;

- генерация документов в формате pdf;

- работа с почтой;

- создание "партнерской программы"

- исправление багов и прочее.