Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адрес - https://oneclickmoney.ru/
При работе над данным проектом выполнял следующее:
- оптимизация верстки сайта - кроссбраузерность и адаптивность;
- технология drug & drop для загрузки изображений;
- оптимизация размеров изображений на сервере;
- генерация документов в формате pdf;
- работа с почтой;
- создание "партнерской программы"
- исправление багов и прочее.