Опросник (ASP.NET)
Веб-программирование
Добавлена182 просмотра
12 лет назад
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Опросник по регионам россии, вопросы берутся из XML файла. На основе библиотеки нечеткой логики по результатам ответов на вопросы показыватся статистика по региону. Верстка, разработка на .NET Framework 3.5