Saldex (WordPress)
Системы управления (CMS)
Добавлена165 просмотров
12 лет назад
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Сайт на WordPress CMS. Верстка, создание кастомной формы рассылки сообщений на адреса менеджеров в зависимости от выбранной рубрики. Три уровня рубрик, навигация, привязка статей к нескольким уровням. Показ баннеров в зависимости от рубрик. Поиск похожих статей по рубрике и т.д.