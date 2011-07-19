Saldex (WordPress)

http://saldex.ru

Сайт на WordPress CMS. Верстка, создание кастомной формы рассылки сообщений на адреса менеджеров в зависимости от выбранной рубрики. Три уровня рубрик, навигация, привязка статей к нескольким уровням. Показ баннеров в зависимости от рубрик. Поиск похожих статей по рубрике и т.д.