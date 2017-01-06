Перевод скрипта с 4 версии API Директа на версию 5
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7 лет назад
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PHP-скрипт, в котором задействованы некоторые методы API Директа версии 4 live, перевести на версию 5 с сохранением всей функциональности. Задействованы: GetCampaignsList, GetBanners, StopBanners, ResumeBanners, CreateOrUpdateBanners.
Январь 2017, [email protected]