Перевод скрипта с 4 версии API Директа на версию 5

PHP-скрипт, в котором задействованы некоторые методы API Директа версии 4 live, перевести на версию 5 с сохранением всей функциональности. Задействованы: GetCampaignsList, GetBanners, StopBanners, ResumeBanners, CreateOrUpdateBanners.

Январь 2017, [email protected]