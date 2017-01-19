API Директа и Метрики: цели и условия нацеливания

Пользователь авторизируется в Яндексе желаемым логином и даёт скрипту разрешение на доступ по API к Директу и Метрике. Далее выбирает из предлагаемых скриптом списков кампанию Директа и счётчик Метрики. Скрипт отбирает из объявлений те ссылки, для которых в Метрике нет ретаргетинговой цели. Для каждой такой ссылки в Метрике создаётся ретаргетинговая цель, и для каждой из созданных целей — создаётся условие подбора аудитории. И, наконец, с этими условиями подбора создаются условия нацеливания на аудиторию — для каждой Директ-группы, где встретилась соответствующая отобранная ссылка. Если такие цель, или условие подбора, или условие нацеливания уже есть, - это соответственно учитывается.

Январь 2017, [email protected]