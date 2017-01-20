API Директа: ставки для условий нацеливания

Пользователь авторизируется в Яндексе желаемым логином и даёт скрипту разрешение на доступ по API к Директу. Далее выбирает из предлагаемых скриптом списков кампанию Директа и задаёт желаемую ставку для условий нацеливания на аудиторию. Скрипт устанавливает её для всех условий нацеливания на аудиторию в выбранной кампании.

Январь 2017, [email protected]