Директ. API. Отчёт о ценах/ставках по фразам

По API Директа получить небольшой отчёт о ценах и ставках на поиске для ключевых фраз кампании.

Пользователь заходит на web-страницу, авторизируется агентским Директ-аккаунтом, выбирает логин клиента и кампанию. Скрипт формирует и даёт возможность скачать Excel-файл, где для каждой фразы указаны id, текст, цены СР1, СРвх, ГР1, ГРвх и ставка на поиске.

Январь 2017, [email protected]