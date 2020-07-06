Бизон 365. Получение данных о посмотревших вебинар

В простенькой админке указывается либо id автовебинара, либо из списка выбирается прошедший обычный вебинар и указывается время суток для проверки. Cron-скрипт ежедневно (для автовебинара) или разово (для обычного вебинара) получает по API Бизон 365 (bizon365.ru) данные о посмотревших: досмотрели ли до конца, кликнули ли на баннер, телефон, email, utm-метки.

VI.2020

https://freelancehunt.com/project/poluchit-dannyie-iz-bizon365-otpravit/684596.html