Синхронизация товаров из XML в Bitrix24 по API

В доступном по http-ссылке меняющемся XML-файле находится актуальное состояние базы товаров.

Анализируется этот файл и товары в Bitrix24 и далее по API выполняются типичные операции (у товаров есть уникальный номер):

- добавить товар (в том числе картинки, в XMLе их URLы), если такого в Битриксе нет и он в XMLе активен;

- активировать товар, если он есть, но не активен, а в XMLе активен;

- деактивировать товар, если он есть и активен, а в XMLе не активен или отсутствует.

Май 2021