Синхронизация товаров из XML в Bitrix24 по API
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2 года назад
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В доступном по http-ссылке меняющемся XML-файле находится актуальное состояние базы товаров.
Анализируется этот файл и товары в Bitrix24 и далее по API выполняются типичные операции (у товаров есть уникальный номер):
- добавить товар (в том числе картинки, в XMLе их URLы), если такого в Битриксе нет и он в XMLе активен;
- активировать товар, если он есть, но не активен, а в XMLе активен;
- деактивировать товар, если он есть и активен, а в XMLе не активен или отсутствует.
Май 2021