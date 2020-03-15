Pos Hardware Store updater

Веб приложение для подтверждения корректности данных из устаревшей Pos системы.

Моей работой была разработка всего приложения.

Серверная часть была написана на C#, ASP.NET Core. Для взаимодействия с базой данных использовался ORM EF Core.

Клиентская часть была написана и стилизована с помощью bootstrap.