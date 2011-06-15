Правовой тренажер Центра лечебной педагогики

http://www.osoboedetstvo.ru/rights/simulator/

Разаработан Flash тренажер для Центра лечебной педагогики

Тренажер выполнен в виде набора блок схем с перекрестной навигацией, привязкой документов, видео и mp3

Для формирования блок схемы и привязки доп данных используется редактор yEd Graph Editor