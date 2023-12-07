Приложение с рандомными рецептами

Веб-программирование
Добавлена
16 дней назад
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Стек технологий:

  • NuxtJS 3 (VueJS)

  • randomMealDB API

  • Bootstrap 5

Загружает случайный рецепт при первом посещении и после перезагрузки страницы. Присутствует возможность сохранить рецепт в Избранные (используется localstorage браузера), удалить из Избранного, просмотреть подробности и ингриденты для приготовления.

Верстка для десктопов, планшетов и мобильных.

Приложение задеплоено с помощью Netlify и доступно по адресу:

https://thunderous-biscochitos-aa3cec.netlify.app