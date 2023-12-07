Приложение с рандомными рецептами
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
16 дней назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стек технологий:
NuxtJS 3 (VueJS)
randomMealDB API
Bootstrap 5
Загружает случайный рецепт при первом посещении и после перезагрузки страницы. Присутствует возможность сохранить рецепт в Избранные (используется localstorage браузера), удалить из Избранного, просмотреть подробности и ингриденты для приготовления.
Верстка для десктопов, планшетов и мобильных.
Приложение задеплоено с помощью Netlify и доступно по адресу: