Приложение с рандомными рецептами

Стек технологий:

Загружает случайный рецепт при первом посещении и после перезагрузки страницы. Присутствует возможность сохранить рецепт в Избранные (используется localstorage браузера), удалить из Избранного, просмотреть подробности и ингриденты для приготовления.

Верстка для десктопов, планшетов и мобильных.

Приложение задеплоено с помощью Netlify и доступно по адресу:

https://thunderous-biscochitos-aa3cec.netlify.app