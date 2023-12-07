Страница портфолио

Верстка с примерами моих работ и др информацией.

Только HTML, CSS и JavaScript для десктопов, планшетов и мобильных.

На отдельной странице с перечисленными самыми активными проектами на данный момент есть ссылки на исходный код (github) и, если проект задеплоен, на страницу с рабочим проектом.

Страница выложена на github-pages и доступна по адресу:

https://uhengit.github.io/portfolio