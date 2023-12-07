Страница портфолио
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
16 дней назад
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Верстка с примерами моих работ и др информацией.
Только HTML, CSS и JavaScript для десктопов, планшетов и мобильных.
На отдельной странице с перечисленными самыми активными проектами на данный момент есть ссылки на исходный код (github) и, если проект задеплоен, на страницу с рабочим проектом.
Страница выложена на github-pages и доступна по адресу:
https://uhengit.github.io/portfolio