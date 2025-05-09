Проект по криптовалюте на Vue 3 / TypeScript / Coinstats API / RestAPI
Занимался разработкой и поддержкой проекта по криптовалютам, который предоставляет пользователям возможность отслеживать актуальные данные о различных криптовалютах, биржах и NFT.
Обязанности и достижения:
• Внедрил TypeScript для типизации на этапе разработки
• Настроил маршрутизацию на Vue Router
• Реализовал интерактивную таблицу с актуальными данными о крипто-монетах с пагинацией (работающей на ajax), настройкой количества отображаемых элементов и сортировкой данных на Ant Design Vue и Coinstats API
• Разработал страницу новостей с последними новостями из мира криптовалют и загрузкой новых постов на Axios. Написал на чистом js функцию преобразования времени из unix timestamp в формат - n минут назад, n часов назад, n дней назад.
• Реализовал страницу бирж и страницу NFT c соответствующими актуальными данными. Использовал компонент Table из antd, Axios, Coinstats API
• Разработал функционал портфолио, который позволяет пользователям создавать и управлять собственным портфолио криптовалют. В процессе реализации выполнял следующие задачи:
- Написал функции для создания, редактирования и удаления портфолио используя сервис Mokky.dev
- Реализовал функционал добавления и удаления монет в портфолио
- Интегрировал поиск по API coinstats. Использовал компонент modal из antd и метод debounce из lodash для задержки вызова axios
- Разработал функционал добавления транзакций в портфолио.
- Создал графики для визуализации транзакционной активности и анализа портфолио с помощью библиотеки Chart.js.
- Использовал библиотеку dayjs для преобразования времени из unix timestamp в нужный формат
• Разработал систему регистрации и авторизации при помощи REST API и сервиса mokky.dev. Использовал localStorage для хранения данных и токена авторизации пользователя.
• Разработал личный кабинет, в котором пользователь может редактировать свои данные
В процессе разработки использовал следующие технологии:
• Vue 3 (composition API)
• TypeScript для типизации
• Vue Router для реализации маршрутизации
• Ant Design Vue для создания стильного и удобного интерфейса
• Axios для взаимодействия с сервером
• Настроил REST API для взаимодействия между клиентом и сервером при помощи сервиса mokky.dev
• Работал с датой и временем используя библиотеку Dayjs
• При создании графиков использовал библиотеку Chart.js