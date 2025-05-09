Проект по криптовалюте на Vue 3 / TypeScript / Coinstats API / RestAPI

Занимался разработкой и поддержкой проекта по криптовалютам, который предоставляет пользователям возможность отслеживать актуальные данные о различных криптовалютах, биржах и NFT.

Обязанности и достижения:

• Внедрил TypeScript для типизации на этапе разработки

• Настроил маршрутизацию на Vue Router

• Реализовал интерактивную таблицу с актуальными данными о крипто-монетах с пагинацией (работающей на ajax), настройкой количества отображаемых элементов и сортировкой данных на Ant Design Vue и Coinstats API

• Разработал страницу новостей с последними новостями из мира криптовалют и загрузкой новых постов на Axios. Написал на чистом js функцию преобразования времени из unix timestamp в формат - n минут назад, n часов назад, n дней назад.

• Реализовал страницу бирж и страницу NFT c соответствующими актуальными данными. Использовал компонент Table из antd, Axios, Coinstats API

• Разработал функционал портфолио, который позволяет пользователям создавать и управлять собственным портфолио криптовалют. В процессе реализации выполнял следующие задачи:

- Написал функции для создания, редактирования и удаления портфолио используя сервис Mokky.dev

- Реализовал функционал добавления и удаления монет в портфолио

- Интегрировал поиск по API coinstats. Использовал компонент modal из antd и метод debounce из lodash для задержки вызова axios

- Разработал функционал добавления транзакций в портфолио.

- Создал графики для визуализации транзакционной активности и анализа портфолио с помощью библиотеки Chart.js.

- Использовал библиотеку dayjs для преобразования времени из unix timestamp в нужный формат

• Разработал систему регистрации и авторизации при помощи REST API и сервиса mokky.dev. Использовал localStorage для хранения данных и токена авторизации пользователя.

• Разработал личный кабинет, в котором пользователь может редактировать свои данные

В процессе разработки использовал следующие технологии:

• Vue 3 (composition API)

• TypeScript для типизации

• Vue Router для реализации маршрутизации

• Ant Design Vue для создания стильного и удобного интерфейса

• Axios для взаимодействия с сервером

• Настроил REST API для взаимодействия между клиентом и сервером при помощи сервиса mokky.dev

• Работал с датой и временем используя библиотеку Dayjs

• При создании графиков использовал библиотеку Chart.js

Сайт: https://a-davlatov.github.io/crypto/