Проект SmartAss - 3 сайта, CRM, IIKO, API - Yii2
Добавлена508 просмотров
4 года назад
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Разработка персональной СRM-системы работы спортклуба и ресторана, интеграция платежных систем, системы управления рестораном IIKO, создание API для работы мобайл-приложений, разработка сети сайтов c общей административной панелью.