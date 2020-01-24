Проект SmartAss - 3 сайта, CRM, IIKO, API - Yii2

Добавлена
4 года назад
508 просмотров
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Разработка персональной СRM-системы работы спортклуба и ресторана, интеграция платежных систем, системы управления рестораном IIKO, создание API для работы мобайл-приложений, разработка сети сайтов c общей административной панелью.

https://smartass.com.ua/