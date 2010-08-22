ProxyInterEST - поиск и проверка http-proxy

Программа предназначена для сбора адресов прокси-серверов с разного рода free proxy list ресурсов, с дальнейшей проверкой как «жизнеспопсобности», так и «анонимности» серверов. Список ресурсов настраиваем, и если требуется большее количество ежедневных новых проксей, то и список ресурсов должен быть больше. Предусмотрена возможность плагинов для парсинга таких списков, т.к. при всей заявленной «бесплатности» такого рода ресурсов, просто получить по запросу html-текст, и дальнейшая его обработка может оказаться весьма занятным мероприятием, т.к. не все отдают списки в явном виде.

Также, далеко не все заявленные как анонимные прокси таковыми являются – ваш IP палят за милу душу.

Работает крайне шустро – как видно на скриншоте – нашел новых 360, проверил 6274 прокси из которых 435 стопроцентно анонимны всего за 33 минуты. В настройках можно выбрать оптимальный режим работы как для конкретного железа, так и в плане времен отклика серверов.

Программа возникла по просьбе одного хорошего знакомого, естественно, для использования стопудово работающих и анонимных прокси в поисковых роботах. Поисковики жестоко банят настырных роботов с одного IP. Ничего криминального в интересующих запросах нет – это касается только его фирмы. Интерес связан с позицией его конторы в выдаче, причем не просто наличие – а наличие ссылки только определенного формата.