Сайт автоматической пополнение игрового баланса для minecraft серверов

=> HTML/CSS/JS/PHP/MYSQL => Создание статичных сайтов: 10$/час

Моя цель - сделать работу быстро и качественно!

Всем привет! Я занимаюсь версткой сайтов уже более 3-x года, долго обучался и практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.

Используемые технологии:

- HTML, CSS, JS, PHP, MYSQL

Даю гарантию на выполненную работу. Не нарушаю сроки сдачи. Бесплатно внесу все правки в течении месяца.

Готов начать работу прямо сейчас:

=> TG - https://t.me/thismypussy