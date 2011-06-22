Сайт по продаже авиабилетов
Веб-программирование
Добавлена354 просмотра
13 лет назад
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Учавствовал в разработке, в команде. Работа с системами бронирования sirena и sabre. Интеграция платежных систем: platron, payonline. Работа с партнерами, доработка API для партнеров. i18n модуль. Разработка на основе codeigniter.