Сайт по продаже авиабилетов

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
354 просмотра
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http://www.glavbilet.ru

Учавствовал в разработке, в команде. Работа с системами бронирования sirena и sabre. Интеграция платежных систем: platron, payonline. Работа с партнерами, доработка API для партнеров. i18n модуль. Разработка на основе codeigniter.