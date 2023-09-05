Сайт ремонта техники Apple

Задача стояла старый поломанный сайт сделанный на Modx воссоздать и интегрировать с WordPress для возможности редактирования контента. Также обязательным условием было добавления на сайт виджета Telegram для отображения постов с канала на странице сайта с возможностью перехода. Также в ходе разработки были добавлены новые информационные блоки, изменена структура.

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