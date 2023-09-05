Сайт по продаже 3D панелей, Казахстан

Сайт разрабатывался "под ключ":

- Индивидуальный дизайн сайта, фирменный цвет и стилистика

- Валидная, кросбраузерная верстка

- Полная адаптация сайта под все устройства

- Базовая SEO оптимизация

- Интеграция кода с WordPress и создание удобной админ панели для управления контентом

Также задача стояла сделать возможность не только видоизменять, удалять/добавлять информационные блоки, но еще и создавать новые страницы с фотографиями проектов и карточками товаров.