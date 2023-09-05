Сайт по продаже 3D панелей, Казахстан
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт разрабатывался "под ключ":
- Индивидуальный дизайн сайта, фирменный цвет и стилистика
- Валидная, кросбраузерная верстка
- Полная адаптация сайта под все устройства
- Базовая SEO оптимизация
- Интеграция кода с WordPress и создание удобной админ панели для управления контентом
Также задача стояла сделать возможность не только видоизменять, удалять/добавлять информационные блоки, но еще и создавать новые страницы с фотографиями проектов и карточками товаров.