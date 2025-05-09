Сайт с вакансиями для компании "Акрон Холдинг"
Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Интеграция: API HeadHunter (hh.ru)
Разработал сайт-каталог вакансий для крупного промышленного холдинга "Акрон". Главной задачей проекта было создать простой и удобный инструмент для отображения всех актуальных вакансий компании в едином интерфейсе.
Что сделано:
Адаптивная верстка с нуля на Gulp + Sass + Vanilla JS
Интеграция с WordPress: кастомная тема и блоки, удобная админка для редактирования контента
Глубокая интеграция с API HeadHunter:
Написан скрипт на чистом JavaScript, который запрашивает данные через публичное API hh.ru
Реализован парсинг и вывод вакансий в нужной структуре прямо на сайте
Поддержка фильтрации по регионам, подразделениям и ключевым словам
Автоматическое обновление списка вакансий без вмешательства администратора
Визуальные загрузчики и fallback, если вакансий временно нет
Дополнительно:
Оптимизация фронтенда для быстрой загрузки
SEO-базовая настройка и микроразметка
Настройка защиты, кэширования и HTTPS
Этот проект — отличный пример синхронизации данных между внешним API и WordPress-сайтом без использования сторонних плагинов, с полным контролем над логикой отображения и фильтрации.
Сайт помогает соискателям быстро находить подходящие вакансии и отправлять отклики напрямую, при этом HR-отдел компании получает обновлённую информацию автоматически благодаря интеграции с hh.ru.
Ссылка на проект: https://hh.akron-holding.ru/