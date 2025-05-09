Сайт с вакансиями для компании "Акрон Холдинг"

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4 дня назад
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FireShot Capture 152 - Каталог вакансий – Akron_hh - [hh.akron-holding.ru].png
FireShot Capture 151 - Akron_hh - [hh.akron-holding.ru].png

Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Интеграция: API HeadHunter (hh.ru)

Разработал сайт-каталог вакансий для крупного промышленного холдинга "Акрон". Главной задачей проекта было создать простой и удобный инструмент для отображения всех актуальных вакансий компании в едином интерфейсе.

Что сделано:

  • Адаптивная верстка с нуля на Gulp + Sass + Vanilla JS

  • Интеграция с WordPress: кастомная тема и блоки, удобная админка для редактирования контента

  • Глубокая интеграция с API HeadHunter:

    • Написан скрипт на чистом JavaScript, который запрашивает данные через публичное API hh.ru

    • Реализован парсинг и вывод вакансий в нужной структуре прямо на сайте

    • Поддержка фильтрации по регионам, подразделениям и ключевым словам

    • Автоматическое обновление списка вакансий без вмешательства администратора

    • Визуальные загрузчики и fallback, если вакансий временно нет

Дополнительно:

  • Оптимизация фронтенда для быстрой загрузки

  • SEO-базовая настройка и микроразметка

  • Настройка защиты, кэширования и HTTPS

Этот проект — отличный пример синхронизации данных между внешним API и WordPress-сайтом без использования сторонних плагинов, с полным контролем над логикой отображения и фильтрации.

Сайт помогает соискателям быстро находить подходящие вакансии и отправлять отклики напрямую, при этом HR-отдел компании получает обновлённую информацию автоматически благодаря интеграции с hh.ru.

Ссылка на проект: https://hh.akron-holding.ru/