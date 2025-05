Сайт: Spoonflower

Що було зроблено:



Головний банер з CTA (Call to Action):

•Великий рекламний банер на початку сторінки з пропозицією "до 30% знижки".

•Декілька кнопок ("Shop Wallpaper", "Shop Fabric", "Explore Home Decor"), що спрямовують користувача до ключових розділів.



Інформаційні блоки:

•Пропозиції на різні товари (шпалери, тканини, домашній декор) зі знижками, представлені в окремих секціях.

•Розділ "Find Your Wallpaper Style" з прикладами дизайнів для різних інтер'єрів.

•Блок "Discover Fabrics by Theme" для тканин, організованих за категоріями.

•Блок "Explore Wallpaper by Room" з прикладами шпалер для різних кімнат.

•Секція про підтримку незалежних митців із їхніми профілями.

•Розділ "What's New With Spoonflower" з оновленнями та популярними товарами.

•Блок "Why Spoonflower?" із перевагами бренду.



Футер:

•Містить навігацію, інформацію про компанію, соцмережі та інструменти для обслуговування клієнтів.



Анімація:

•Легкі ефекти при наведенні на елементи (можливо, кнопки або зображення).

•Динамічні елементи в каруселі (наприклад, профілі митців чи зображення тканин).



Верстка:

•Мобільний підхід (Mobile-first): Компоненти розташовані так, щоб зручно виглядали на мобільних пристроях.

•Адаптивність: Сторінка масштабована для різних розмірів екранів без втрати якості.

•Чиста структура: Використовуються секції для розділення інформації, що забезпечує легкість навігації.



Скільки блоків:

1.Головний банер.

2.Пропозиції з трьома категоріями товарів.

3."Find Your Wallpaper Style".

4."Discover Fabrics by Theme".

5."Explore Wallpaper by Room".

6.Розділ про незалежних митців.

7."What's New With Spoonflower".

8."Why Spoonflower?".

9.Футер.

Загалом: 9 основних блоків.



CTA (Call to Action):

•У головному банері – 3 кнопки для дій.

•У блоках з товарами – окремі кнопки для кожної категорії ("Shop Now", "Discover", тощо).

•У розділі новинок та оновлень – кнопки для детальнішого перегляду.



Особливості:

•Сайт націлений на створення зручного користувацького досвіду.

•Акцент зроблено на візуальну презентацію товарів та розповідь про митців.

•Чіткі CTA для залучення покупців.