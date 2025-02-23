Сайт: Spoonflower

Що було зроблено:
Головний банер з CTA (Call to Action):
•Великий рекламний банер на початку сторінки з пропозицією "до 30% знижки".
•Декілька кнопок ("Shop Wallpaper", "Shop Fabric", "Explore Home Decor"), що спрямовують користувача до ключових розділів.
Інформаційні блоки:
•Пропозиції на різні товари (шпалери, тканини, домашній декор) зі знижками, представлені в окремих секціях.
•Розділ "Find Your Wallpaper Style" з прикладами дизайнів для різних інтер'єрів.
•Блок "Discover Fabrics by Theme" для тканин, організованих за категоріями.
•Блок "Explore Wallpaper by Room" з прикладами шпалер для різних кімнат.
•Секція про підтримку незалежних митців із їхніми профілями.
•Розділ "What's New With Spoonflower" з оновленнями та популярними товарами.
•Блок "Why Spoonflower?" із перевагами бренду.
Футер:
•Містить навігацію, інформацію про компанію, соцмережі та інструменти для обслуговування клієнтів.
Анімація:
•Легкі ефекти при наведенні на елементи (можливо, кнопки або зображення).
•Динамічні елементи в каруселі (наприклад, профілі митців чи зображення тканин).
Верстка:
•Мобільний підхід (Mobile-first): Компоненти розташовані так, щоб зручно виглядали на мобільних пристроях.
•Адаптивність: Сторінка масштабована для різних розмірів екранів без втрати якості.
•Чиста структура: Використовуються секції для розділення інформації, що забезпечує легкість навігації.
Скільки блоків:
1.Головний банер.
2.Пропозиції з трьома категоріями товарів.
3."Find Your Wallpaper Style".
4."Discover Fabrics by Theme".
5."Explore Wallpaper by Room".
6.Розділ про незалежних митців.
7."What's New With Spoonflower".
8."Why Spoonflower?".
9.Футер.
Загалом: 9 основних блоків.
CTA (Call to Action):
•У головному банері – 3 кнопки для дій.
•У блоках з товарами – окремі кнопки для кожної категорії ("Shop Now", "Discover", тощо).
•У розділі новинок та оновлень – кнопки для детальнішого перегляду.
Особливості:
•Сайт націлений на створення зручного користувацького досвіду.
•Акцент зроблено на візуальну презентацію товарів та розповідь про митців.
•Чіткі CTA для залучення покупців.