Сайт: Prisma Interiors

Структура та блоки:

1. Головний екран (Hero Section):

- Текст: Основне повідомлення ("Crafting Spaces You'll Love") та короткий опис.

- Кнопки (CTA): Дві кнопки - "Schedule a Call" і "See Our Portfolio".

- Фонова фотографія інтер'єру додає привабливості.



2. Хто ми? (About Us):

- Опис компанії з текстом про її цінності, професіоналізм та підхід до роботи.

- Три підблоки з перевагами: "Client-Centered Design", "Modern & Timeless Aesthetics", "Expertise You Can Trust".



3. Портфоліо (Portfolio):

- Галерея зображень реалізованих проектів.

- Кнопка "See Our Portfolio" для переходу на детальну сторінку.



4. Як ми працюємо? (How We Work):

- Три етапи роботи: Discover, Design & Refine, Execute.

- Короткі описи кожного етапу.



5. Публікації (Publications):

- Логотипи партнерів/медіа, де була представлена компанія.



6. Блог (From Our Blog):

- Три картки зі статтями блогу, кожна має зображення, назву та короткий опис.



7. Контакт (Let’s Talk):

- Запрошення до співпраці.

- Кнопка "Contact Us" та зображення, що створює теплу атмосферу.



8. Футер:

- Інформація про компанію, контактні дані та посилання.



Елементи дизайну:

- CTA (Call-to-Action): Всього три головні CTA: на головному екрані, у портфоліо, та в контактному блоці. Кожен чітко виділяється.

-Анімація: Легкий скролінг та можливо, hover-ефекти на кнопках і галереї (не видно зі скріншоту, але ймовірно є).

- Верстка:

- Адаптивна: Макет розрахований на мобільні пристрої (Mobile-first), що видно з великих текстів, читабельних шрифтів і правильного розташування елементів.

- Чітка сітка: Логічне вирівнювання блоків і пропорційне використання білого простору.

- Візуальні елементи: Висока якість зображень, що демонструють професіоналізм.



Узагальнення:

Сайт містить 7 основних блоків, створених у мінімалістичному стилі, з використанням якісних зображень і добре підібраних текстів. Його основні переваги - чітка структура, заклики до дії в ключових місцях, гармонійний дизайн і, ймовірно, інтерактивні елементи.