Сайт: Dolanadoh

Що було зроблено:
1.Дизайн і структура:
•Використано мінімалістичний підхід із чіткою типографією та великими візуальними елементами.
•Секції розділені для легкого сприйняття, з акцентом на текстові заголовки та якісні зображення.
2.Розділи:
•"Why Choose Us": Основний блок із описом переваг, виділених у списку.
•"Our Trip": Представлення подорожей із фотографіями та базовою інформацією про поїздки.
•"Testimonials": Відгуки клієнтів із фотографіями та цитатами.
•"Begin Your Journey": Завершальний блок із закликом до дії ("Join the Trip") та контактною інформацією.
3.CTA (Call to Action):
•Кнопка "Contact Us" у секції "Why Choose Us".
•Кнопка "View All" у секції відгуків.
•Кнопка "Join the Trip" у фінальній секції для заклику до дії.
4.Анімація:
•Можливо, легкі ефекти при наведенні на кнопки або зображення для покращення інтерактивності.
•Потенційно використовується анімація під час прокручування сторінки для плавного переходу між блоками.
5.Верстка:
•Адаптивність: Сайт повністю оптимізований для різних пристроїв.
•Мобільний підхід (Mobile-first): Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачів на мобільних пристроях.
•Чиста структура: Контент організований у секції, що покращує сприйняття інформації.
Скільки блоків:
1.Why Choose Us – блок із перевагами.
2.Our Trip – блок із пропозиціями подорожей.
3.Testimonials – секція з відгуками.
4.Begin Your Journey – заклик до дії та контакти.
Загалом: 4 основних блоки.
Особливості:
•Сайт орієнтований на продаж подорожей і створення довіри через відгуки.
•Стиль мінімалізму підтримує професійність та естетику.