Сайт: Dolanadoh

Що було зроблено:



1.Дизайн і структура:

•Використано мінімалістичний підхід із чіткою типографією та великими візуальними елементами.

•Секції розділені для легкого сприйняття, з акцентом на текстові заголовки та якісні зображення.



2.Розділи:

•"Why Choose Us": Основний блок із описом переваг, виділених у списку.

•"Our Trip": Представлення подорожей із фотографіями та базовою інформацією про поїздки.

•"Testimonials": Відгуки клієнтів із фотографіями та цитатами.

•"Begin Your Journey": Завершальний блок із закликом до дії ("Join the Trip") та контактною інформацією.



3.CTA (Call to Action):

•Кнопка "Contact Us" у секції "Why Choose Us".

•Кнопка "View All" у секції відгуків.

•Кнопка "Join the Trip" у фінальній секції для заклику до дії.



4.Анімація:

•Можливо, легкі ефекти при наведенні на кнопки або зображення для покращення інтерактивності.

•Потенційно використовується анімація під час прокручування сторінки для плавного переходу між блоками.



5.Верстка:

•Адаптивність: Сайт повністю оптимізований для різних пристроїв.

•Мобільний підхід (Mobile-first): Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувачів на мобільних пристроях.

•Чиста структура: Контент організований у секції, що покращує сприйняття інформації.



Скільки блоків:

1.Why Choose Us – блок із перевагами.

2.Our Trip – блок із пропозиціями подорожей.

3.Testimonials – секція з відгуками.

4.Begin Your Journey – заклик до дії та контакти.



Загалом: 4 основних блоки.

Особливості:

•Сайт орієнтований на продаж подорожей і створення довіри через відгуки.

•Стиль мінімалізму підтримує професійність та естетику.