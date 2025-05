Сайт: Gromer

Основні блоки:



1.Головний екран (Hero Section):

•Велике фонове зображення яєць.

•Головний заголовок: "High Quality and Eggz-cellence" із підзаголовком.

•Заклик до дії (CTA): "Get in Touch" у верхньому правому куті.



2.Блок із описом компанії:

•Заголовок: "We don't just meet the bare minimum for our customers."

•Зображення працівниці компанії.

•Текст про відповідальний підхід до якості продукції та дотримання стандартів.



3.Блок з історією бренду:

•Заголовок: "Delighting customers locally with fresh eggs since 1964."

•Зображення конвеєра з яйцями.

•Опис місцевого та міжнародного масштабу діяльності компанії.



4.Блок "Наші цінності" (Our Values):

•Заголовок: "We're not just talking the talk, we're walking the walk."

•Зображення курей на фермі.

•Опис етичного підходу до бізнесу.



5.Блок про свободу для курей:

•Заголовок: "Free to roam birds."

•Опис життя курей на фермі, підкреслення високої якості продукції завдяки добрим умовам утримання.



6.Блок про контроль якості:

•Заголовок: "Happy hens lay better eggs—it's that simple."

•Опис перевірок та аудитів для підтримки високих стандартів.



7.Футер:

•Посилання на розділи сайту (About Us, Our Products тощо).

•Іконки соціальних мереж (Facebook, Instagram).



Заклики до дії (CTA):

•Верхнє меню: "Get in Touch".

•У текстових блоках є підказки та кнопки "View Products", які запрошують переглянути продукцію компанії.



Верстка:

•Тип верстки: Адаптивна, мобільно-орієнтована (Mobile-First).

•Сітка: Структура базується на блоках, кожен з яких чітко розмежований кольорами та зображеннями.

•Шрифти: Прості та читабельні, з акцентом на ключових словах (з використанням жирного шрифту та кольору).