Сайт: Gromer

Основні блоки:
1.Головний екран (Hero Section):
•Велике фонове зображення яєць.
•Головний заголовок: "High Quality and Eggz-cellence" із підзаголовком.
•Заклик до дії (CTA): "Get in Touch" у верхньому правому куті.
2.Блок із описом компанії:
•Заголовок: "We don't just meet the bare minimum for our customers."
•Зображення працівниці компанії.
•Текст про відповідальний підхід до якості продукції та дотримання стандартів.
3.Блок з історією бренду:
•Заголовок: "Delighting customers locally with fresh eggs since 1964."
•Зображення конвеєра з яйцями.
•Опис місцевого та міжнародного масштабу діяльності компанії.
4.Блок "Наші цінності" (Our Values):
•Заголовок: "We're not just talking the talk, we're walking the walk."
•Зображення курей на фермі.
•Опис етичного підходу до бізнесу.
5.Блок про свободу для курей:
•Заголовок: "Free to roam birds."
•Опис життя курей на фермі, підкреслення високої якості продукції завдяки добрим умовам утримання.
6.Блок про контроль якості:
•Заголовок: "Happy hens lay better eggs—it's that simple."
•Опис перевірок та аудитів для підтримки високих стандартів.
7.Футер:
•Посилання на розділи сайту (About Us, Our Products тощо).
•Іконки соціальних мереж (Facebook, Instagram).
Заклики до дії (CTA):
•Верхнє меню: "Get in Touch".
•У текстових блоках є підказки та кнопки "View Products", які запрошують переглянути продукцію компанії.
Верстка:
•Тип верстки: Адаптивна, мобільно-орієнтована (Mobile-First).
•Сітка: Структура базується на блоках, кожен з яких чітко розмежований кольорами та зображеннями.
•Шрифти: Прості та читабельні, з акцентом на ключових словах (з використанням жирного шрифту та кольору).