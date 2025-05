Сайт: BICAS Consultancy.

Структура сайту:



1.Головний екран (Hero Section):

•Центральний банер із заголовком "Want to Study Abroad? Explore The Best Options".

•Два основних CTA-блоки:

•"Get Assessed Now" (консультування).

•"IELTS, Language Cert, Oxford/IELTS, PTE" (підготовка до мовних іспитів).



2.Розділ країн:

•Перелік країн для навчання (Великобританія, США, Канада, Австралія, Італія, Швеція тощо).

•Карусель або прокрутка для вибору країни.



3.Розділ "Meet Us":

•Логотипи відомих університетів-партнерів.

•Репрезентація довіри через бренди.



4.Пошук курсів:

•Поле для швидкого пошуку програми за ключовими словами.



5.Форма реєстрації:

•Блок "Register Free" із детальним опитувальником (ім’я, номер телефону, рівень освіти тощо).

•Заклик до дії — "Submit".



6.Відгуки (Testimonials):

•Відгуки клієнтів із фото, текстом та назвою університетів, до яких вони вступили.



7.Блог/оновлення:

•Статті на тему віз, кар'єрних порад і навчання за кордоном.



8.Футер:

•Контакти, список офісів у різних містах.

•Політика конфіденційності, FAQ, посилання на соцмережі.



Ключові елементи:



1.Кількість блоків:

•Основних інформаційних блоків: 8.

•Додаткові секції: футер, пошук, логотипи партнерів.



2.CTA (Call to Action):

•Головний заклик: "Get Assessed Now" і "Submit" у формі реєстрації.

•Вторинні CTA — переходи до підготовки до іспитів та блогу.



3.Анімація:

•Ймовірно, використано базову анімацію для кнопок CTA, каруселі з країнами та логотипами університетів.

•Можливі ефекти при наведенні миші (hover).



4.Верстка:

•Сайт виконаний у стилі mobile-first, оптимізований для мобільних пристроїв.

•Логічне групування елементів, що забезпечує простоту навігації.

•Використання сучасного дизайну з акцентом на кольоровій палітрі, яка асоціюється з довірою (зелений, синій).