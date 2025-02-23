Сайт: BICAS Consultancy.

Структура сайту:
1.Головний екран (Hero Section):
•Центральний банер із заголовком "Want to Study Abroad? Explore The Best Options".
•Два основних CTA-блоки:
•"Get Assessed Now" (консультування).
•"IELTS, Language Cert, Oxford/IELTS, PTE" (підготовка до мовних іспитів).
2.Розділ країн:
•Перелік країн для навчання (Великобританія, США, Канада, Австралія, Італія, Швеція тощо).
•Карусель або прокрутка для вибору країни.
3.Розділ "Meet Us":
•Логотипи відомих університетів-партнерів.
•Репрезентація довіри через бренди.
4.Пошук курсів:
•Поле для швидкого пошуку програми за ключовими словами.
5.Форма реєстрації:
•Блок "Register Free" із детальним опитувальником (ім’я, номер телефону, рівень освіти тощо).
•Заклик до дії — "Submit".
6.Відгуки (Testimonials):
•Відгуки клієнтів із фото, текстом та назвою університетів, до яких вони вступили.
7.Блог/оновлення:
•Статті на тему віз, кар'єрних порад і навчання за кордоном.
8.Футер:
•Контакти, список офісів у різних містах.
•Політика конфіденційності, FAQ, посилання на соцмережі.
Ключові елементи:
1.Кількість блоків:
•Основних інформаційних блоків: 8.
•Додаткові секції: футер, пошук, логотипи партнерів.
2.CTA (Call to Action):
•Головний заклик: "Get Assessed Now" і "Submit" у формі реєстрації.
•Вторинні CTA — переходи до підготовки до іспитів та блогу.
3.Анімація:
•Ймовірно, використано базову анімацію для кнопок CTA, каруселі з країнами та логотипами університетів.
•Можливі ефекти при наведенні миші (hover).
4.Верстка:
•Сайт виконаний у стилі mobile-first, оптимізований для мобільних пристроїв.
•Логічне групування елементів, що забезпечує простоту навігації.
•Використання сучасного дизайну з акцентом на кольоровій палітрі, яка асоціюється з довірою (зелений, синій).