TelegramBot. The Game Leopold

Створив інтерактивного Telegram-бота, який дозволяє користувачам стати частиною світу Леопольда, виконувати добрі справи, заробляти очки та взаємодіяти з іншими гравцями.



Що зроблено:

- Розроблена концепція гри, де користувачі можуть розвивати свого персонажа, виконуючи добрі вчинки.

- Реалізована система заробляння "очок доброти", які відкривають нові можливості.

- Додана можливість запрошувати друзів, брати участь у подіях і взаємодіяти з іншими гравцями.

- Опрацьовані тексти повідомлень, підказки та сценарії для зручного використання.

- Впроваджено візуально приємний і зрозумілий інтерфейс.



Подальша підтримка:

- Оновлення контенту: додавання нових завдань, подій та рівнів.

- Розширення функціоналу: нові ігрові механіки та можливості.

- Технічна підтримка: усунення можливих помилок та вдосконалення роботи бота.



Бот "Кіт Леопольд" створений для тих, хто хоче весело провести час, робити добрі справи та розвивати свого персонажа у цікавій ігровій формі.