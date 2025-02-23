TelegramBot. Tonics App

Створив Telegram-бота, який дозволяє користувачам заробляти Toncoin, розвиваючи свій віртуальний сад, запрошуючи друзів та виконуючи унікальні завдання.



Що зроблено:



Реалізована система заробітку Toncoin через механіку вирощування віртуального саду.

Додана реферальна програма, що дозволяє отримувати бонуси за запрошення друзів.

Впроваджені унікальні завдання, що дають додаткові можливості для заробітку.

Оптимізований інтерфейс для зручної взаємодії з ботом.

Налагоджена робота з екосистемою Toncoin для інтеграції та виплат.

Подальша підтримка:



Додавання нових завдань та оновлення механіки гри.

Покращення системи винагород та взаємодії користувачів.

Технічна підтримка та вдосконалення роботи бота.

Бот "Tonics App" створений для тих, хто хоче заробляти Toncoin у цікавій та ігровій формі, досліджуючи нові можливості блокчейн-екосистеми.