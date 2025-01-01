Самописный виджет Google-Отзывов

Пример работы виджета - https://online-pattaya.ru/ekskursii-v-pattaye/nong-nooch
Получение данных на основе API
Настраиваемое кеширование отзывов в целях оптимизации
Быстрая загрузка виджета
Виджет реализован на основе фрейма в целях размещения и хранения данных на отдельном сервере и его подключения в несколько строчек кода на рабочем сайте.
Визуальное скрытие и разворачивание новых отзывов с последующим переходм на оригинальную страницу с отзывами.
Подключенный гугл-переводчик, не затрагивающий перевод остальной страницы, но переводящий непосредственно сами отзывы
Лайтбокс с фотографиями.
Адаптивность на ПК, планшетах и телефонах