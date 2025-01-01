Самописный виджет Google-Отзывов

Добавлена
4 месяца назад
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Пример работы виджета - https://online-pattaya.ru/ekskursii-v-pattaye/nong-nooch

  • Получение данных на основе API

  • Настраиваемое кеширование отзывов в целях оптимизации

  • Быстрая загрузка виджета

  • Виджет реализован на основе фрейма в целях размещения и хранения данных на отдельном сервере и его подключения в несколько строчек кода на рабочем сайте.

  • Визуальное скрытие и разворачивание новых отзывов с последующим переходм на оригинальную страницу с отзывами.

  • Подключенный гугл-переводчик, не затрагивающий перевод остальной страницы, но переводящий непосредственно сами отзывы

  • Лайтбокс с фотографиями.

  • Адаптивность на ПК, планшетах и телефонах