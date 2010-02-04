Создание модуля часов и правка модуля курса валют

http://www.japan-rusgid.ru/

- Создание модуля часов для Joomls 1.5.x с возможностью указания часового пояса и детальной настройки интерфейса (тип, размер, цвет текста) из административной панели.

- Правка существующего модуля курса валют с целью добавления возможности детальной настройки интерфейса (тип, размер, цвет текста) из административной панели.