Создание модуля часов и правка модуля курса валют
Веб-программирование
Добавлена250 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Создание модуля часов для Joomls 1.5.x с возможностью указания часового пояса и детальной настройки интерфейса (тип, размер, цвет текста) из административной панели.
- Правка существующего модуля курса валют с целью добавления возможности детальной настройки интерфейса (тип, размер, цвет текста) из административной панели.