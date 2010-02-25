Справочная система с web-интерфейсом

Справочно-информационная система с web-интерфейсом для внутреннего использования.

Особенностью системы является работа с большим объемом данных (более 200 млн. записей, что требует с пециальных приемов работы для достижения хорошего быстродействия системы), при этом система имеет фу нкции разграничения доступа к данным на уровне MS-SQL. Пользователи, работающие с базой данных, имею т доступ только к разрешенному участку, полный доступ к таблицам только у администратора системы. Ог раничение доступа осуществляется за счет использования хранимых в базе данных процедур, которые запр ашивают информацию из базы данных (к самим таблицам у пользователей доступа нет). Каждая хранимая пр оцедура осуществляет запрос информации о правах доступа текущего пользователя и выводит данные тольк о в разрешенном диапазоне. Пользователь может просмотреть через web-интерфейс всю разрешенную информ ацию или дать команду на формирование файла с этими данными и затем скачать его. Так же в системе ве дутся логии всех действий пользователей с возможностью их последующего просмотра.